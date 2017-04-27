LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动

路透首尔4月27日 - 韩国LG电子(066570.KS)周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。

LG电子称，1-3月获利9,220亿韩元(8.16亿美元)，较上年同期增长82%，与4月稍早的预估一致。

营收增长9.7%至14.7万亿韩元，也与稍早的预估一致。

“我们预计第二季营收较前一季增长6-9%左右，”LG在财报中称。

多位分析师表示，LG电子2017年获利可望改善，因该公司努力推动高阶家电及电视机产品的销售让利润更加丰厚。在此同时，手机部门的亏损料将缩小，因旗舰G6智能手机受到好评。

LG电子家电部门营业利润达5,210亿韩元，受到洗衣机及冰箱等高端家电需求所带动。分析师称，产品增添上网功能将有助于进一步推高利润。

LG的电视机业务则录得3,820亿韩元获利，面板成本虽上升，但被毛利较高的大尺寸电视需求增加所抵销。

手机部门公布营业亏损为2亿韩元，为连续第八季亏损，而G6手机才刚在3月开始贩售。

分析师在LG电子发表业绩前表示，美国等市场的中低端产品销售可能转佳。(完)