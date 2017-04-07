LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
LG电子是全球第二大电视机制造商，排在三星电子(005930.KS)之后。LG电子称，1-3月当季的营业利率可能达到9,220亿韩元（8.1262亿美元），高于汤森路透I/B/E/S调查24位分析师得出的预估均值5,180亿韩元，并且将为2009年第二季以来最高利润水平。
公司还称，第一季营收料将上升9.7%至14.7万亿韩元。
“整体看，我认为公司在家用电器和电视业务的产品改善，以及公司销售高端产品的努力，帮助提升了利润。”HI Investment分析师Song Eun-jeong说道。
不过，LG电子没有对预估做进一步的细化具体说明。分析师猜测，LG电子的移动业务在连续亏损八个季度后料将扭亏为盈。公司在3月新推出G6旗舰版智能手机，其销售在第二季以前都不太可能为整体业绩提供有意义的影响。
“家电和电视市场将在第二季进入最旺的季节性销售时段，”Song说道，并称LG电子获利在短期面临的最大变量因素是G6手机在美国等海外市场发展如何。
LG电子股票周五上涨0.42%。(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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