LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩

路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。

LG电子是全球第二大电视机制造商，排在三星电子(005930.KS)之后。LG电子称，1-3月当季的营业利率可能达到9,220亿韩元（8.1262亿美元），高于汤森路透I/B/E/S调查24位分析师得出的预估均值5,180亿韩元，并且将为2009年第二季以来最高利润水平。

公司还称，第一季营收料将上升9.7%至14.7万亿韩元。

“整体看，我认为公司在家用电器和电视业务的产品改善，以及公司销售高端产品的努力，帮助提升了利润。”HI Investment分析师Song Eun-jeong说道。

不过，LG电子没有对预估做进一步的细化具体说明。分析师猜测，LG电子的移动业务在连续亏损八个季度后料将扭亏为盈。公司在3月新推出G6旗舰版智能手机，其销售在第二季以前都不太可能为整体业绩提供有意义的影响。

“家电和电视市场将在第二季进入最旺的季节性销售时段，”Song说道，并称LG电子获利在短期面临的最大变量因素是G6手机在美国等海外市场发展如何。

LG电子股票周五上涨0.42%。(完)