LG称新款手机使用的高通骁龙810芯片未出现过热问题

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔1月22日 - 韩国智慧型手机制造商LG电子(066570.KS)周四表示，该公司未发现高通(QCOM.O)所生产的新骁龙(Snapdragon)处理器有过热问题。LG本月稍晚将推出的曲面屏幕手机将使用高通这款芯片。
“我非常清楚市场对骁龙810芯片的种种疑虑，但它的表现其实令人相当满意，”LG移动产品规划部门副总裁Woo Ram-chan在该公司G Flex2手机的媒体活动中说。“我不知道为什么有过热的传闻。”
稍早有报导称，三星在新款旗舰手机Galaxy S测试新的高通骁龙810芯片时出现过热情况，决定不予采用。三星及高通对该报导拒绝置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔4月13日 - 韩国三星电子移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。