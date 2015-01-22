LG称新款手机使用的高通骁龙810芯片未出现过热问题

路透首尔1月22日 - 韩国智慧型手机制造商LG电子(066570.KS)周四表示，该公司未发现高通(QCOM.O)所生产的新骁龙(Snapdragon)处理器有过热问题。LG本月稍晚将推出的曲面屏幕手机将使用高通这款芯片。

“我非常清楚市场对骁龙810芯片的种种疑虑，但它的表现其实令人相当满意，”LG移动产品规划部门副总裁Woo Ram-chan在该公司G Flex2手机的媒体活动中说。“我不知道为什么有过热的传闻。”

稍早有报导称，三星在新款旗舰手机Galaxy S测试新的高通骁龙810芯片时出现过热情况，决定不予采用。三星及高通对该报导拒绝置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。