LG电子表示将积极投资机器人技术

路透首尔9月4日 - 韩国LG电子(066570.KS)周日称，将积极投资机器人领域，利用先进的人工智能获利，这个技术或许最终能让精密机器去完成人类的日常工作。

LG在声明中称，家电部门正在为公司进军机器人行业做准备，目标是开发与冰箱、洗衣机和空调等家用电器紧密联动的产品。

“我们通过大规模投资智能家居、机器人和关键部件，并加强家电业务的产能，来为未来做准备，”LG家电业务主管Jo Seung-jin在声明中称。

人工智能和无线通讯等领域的进步，允许更多的精密机械能通过互联网后进行对话，并完成更复杂的任务。

全球许多国家都在对机器人进行大量投资，希望能发展出一个新的行业，通过推出以厨师、保姆或劳工等形式服务人类的机器人，来应对低出生率或人口老龄化等社会经济问题。

LG电子没有详细说明会对机器人领域投资多少钱，也没有说明何时会推出机器人产品，但其表示，正在通过综合自动驾驶和人工智能等技术，来研究各种选项。(完)