LG显示器和三星显示器将向苹果供应OLED显示屏--报载（更新版）

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
(新增相关背景)
路透首尔12月30日 - 韩国电子时报(Electronic Times)周三援引未具名消息人士报道，LG显示器(034220.KS)和三星电子(005930.KS)旗下生产面板的子公司将为苹果(AAPL.O)iPhone手机供应有机电激发光显示屏(OLED)。
苹果将开始在手机上使用下一代技术的臆测流传已久。与目前主流的液晶显示器(LCD)相较，OLED显示屏更薄、图像画质更佳。
日本经济新闻上月报道，苹果计划2018年开始在iPhone使用OLED显示屏。
韩国电子时报报道称，LG显示器和三星显示器接近与苹果达成最终供应协议，未来2-3年这两家公司总计计划投资15万亿(兆)韩元(128亿美元)扩建OLED产能。
报道表示，苹果将为两家公司提供部分资金以协助投资。另外，报道也称，三星显示器从苹果取得的代工量可能多于LG显示器。
LG显示器及三星显示器拒绝置评，而目前尚未能立即联系上苹果置评。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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