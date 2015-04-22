LG显示器第一季获利创五年新高 受惠于苹果产品热销

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔4月22日 - 液晶显示器制造商韩国LG显示器(034220.KS)周三公布1-3月获利创下至少四年来最高，受助于主要客户苹果(AAPL.O)新智能手机销售畅旺，以及电视面板需求稳健。
LG显示器先前表示，第一季淡季获利可能下滑，但分析师却预期营收可望因苹果这个大客户而有强劲表现。分析师也认为韩元兑美元贬值是一项刺激因素。
LG显示器称，电视面板需求稳定以及削减成本是第一季获利的主要关键。
外界普遍预期苹果iPhone新机销售将颇不错，为LG显示器的营收加分，据称LG显示器也是苹果Apple Watch屏幕独家供应商。
但研调机构DisplaySearch数据显示，电视、笔电及监视器等面板市价，在4月20日时的价格普遍低于4月7日。这使得LG显示器股价周二被压低至接近两周低点。
一些投资和分析师担心，西欧疲弱的经济成长，以及巴西、俄罗斯等新兴国家货币贬值，将损及电视制造商的获利能力。全球第一及第二大电视制造商--三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)均已警告成长前景可能遭遇逆境。
“尽管面板价格将维持在一定的价位，但品牌厂商已下调发货量，而且稍晚可能会面临库存压力，”研究机构TrendForce在谈及电视市场上这样表示，“因此，5月份过后的第二季前景忧大于喜。”
LG显示器公布第一季营业利润为7,440亿韩元(6.8973亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的32位分析师预估中值为，LG显示器第一季营业利润为4,900亿韩元。
这是该公司至少自2011年第一季度开始采用当前会计标准以来取得的最佳业绩。
LG显示器称，4-6月面板发货量料环比增长4-7%左右，但售价走势将取决于市场和产品的表现。姊妹公司LG电子将在第二季推出新旗舰G4智能手机，预计将帮助推动面板销售。
LG显示器股价周三收盘持平，而指标韩国综合股价指数.KS11小跌0.04%。(完)
(编译 李婷仪/刘秀红；审校 孙茉莉)
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