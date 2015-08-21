LG电子为本田汽车和保时捷提供车用信息显示屏--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔8月21日 - 消息人士周五称，韩国LG电子(066570.KS)将向本田汽车(7267.T)和保时捷等车厂提供车用信息显示屏。
该消息人士透露，LG电子已经开始量产供应给本田的18cm显示屏，并将于2016年上半年开始为保时捷生产显示屏，但并未透露合同金额以及将有多少车型使用LG电子提供的显示屏。
消息人士并称，LG显示器(034220.KS)为LG电子提供液晶显示器面板，后者还与宝马、奔驰和通用汽车合作研发显示器。(完)
(翻译 张荻； 审校 于春红)
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