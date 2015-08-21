LG电子开拓汽车市场 提供车载显示屏--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔8月21日 - 一位直接了解情况的知情人士周五表示，韩国LG电子(066570.KS)将为本田汽车(7267.T)以及保时捷供应车载显示屏，试图扩大汽车市场业务，以应对电视机和智能手机等支柱业务疲软的影响。
该消息人士告诉路透，LG电子已经开始量产供应给本田的中控信息显示屏，并将于2016年上半年开始为保时捷生产。消息人士未透露合同细节。
该人士还透露，LG电子的姊妹公司LG显示器(034220.KS)正在供应液晶显示面板。因此事仍属保密，该人士拒绝透露身份。
LG电子拒绝置评。
该公司新成立的汽车业务涉及车用显示屏以及摄像系统等多种产品，4-6月季度占公司总营收的11.5%。
LG电子及其姊妹公司LG显示器以及电动汽车电池生产商LG化学(051910.KS)，正在共同努力扩大在汽车行业的市场份额。与竞争激烈的消费电子业务相比，汽车配件业务可以提供较长期和较高的利润率。
消息人士并称，LG电子还与宝马汽车(BMWG.DE)、梅赛德斯-奔驰(DAIGn.DE)和通用汽车(GM.N)合作研发中控信息显示器。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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