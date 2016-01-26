韩国LG显示器第四季获利暴跌至近四年最低 因面板需求减弱

路透首尔1月26日 - 全球最大液晶显示器(LCD)生产商韩国LG显示器(034220.KS)公布，第四季营业利润较上年同期下降90%，不及市场预估，因消费电子需求疲弱打压面板价格。

LG显示器公布，10-12月获利为610亿韩元(5,060万美元)，为2012年第一季以来最差表现。汤森路透StarMine SmartEstimate对24位分析师的调查结果显示，他们预计第四季获利为1,100亿韩元。

该公司没有对当季获利下降做出解释，但有数位分析师已在之前下调对该公司的业绩预估，理由是全球经济走弱抑制了对智能手机、电视和个人电脑等设备的需求。

多位市场调研人士称，数据显示主要产品所用面板价格在10-12月期间下滑。

LG显示器首席执行官韩相范在本月稍早曾警告称，今年全球显示器的供应可能超过需求12-13%，预计公司在1-3月当季面临严峻的业务环境。

分析师预期全球智能手机出货量增长率将在2016年进一步放缓。研究机构IHS称，全球电视机出货量料将持平。

据媒体报导，苹果(AAPL.O)已经下调当前季度的iPhone 6S和6S plus的订单量。苹果是LG显示器的重要客户。

产量下降不仅会伤及直接供应商的销售，还将打压1-3月记忆体芯片和屏幕等元件的整体价格，而1-3月通常本来就是表现疲弱的季度。

另外，LG显示器周二还表示，将投资4,600亿韩元（3.80亿美元），以提高电视机所用的大尺寸有机电激发光显示器(OLED)产量。（完）