LG电子发布曲屏智能手机

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透10月28日 -韩国LG电子(066570.KS)周一发布了一款弧形屏幕智能手机，藉此追赶竞争对手三星电子(005930.KS)。
弧形显示屏与可弯曲屏幕成为手机厂商新战场，因这类屏幕开启了有望最终转变高端智能机市场的可能性。
曲屏手机的握感比平板手机舒适，不过分析师表示，由于这类手机缺乏一些必须功能，意味着不太可能很快热销。制造成本也仍相对偏高。
三星与LG的曲屏手机目前只在韩国市场有售，处于评估消费者意向阶段。
LG周一新推的机型拥有垂直弯曲的六寸显示屏。该公司称，这款手机将从下月起通过韩国的三家移动运营商出售。
科技产业分析师与多项媒体报导称，苹果也在研究一款可能拥有曲屏的智能手表，但苹果尚未就该计划发表过任何言论。(完)
(编译 隋芬; 审校 张明钧)
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