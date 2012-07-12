LG电子、东芝和友达光电就操纵LCD面板价格诉讼达成和解

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透旧金山7月11日电---据一原告律师表示,日本东芝(6502.T)、韩国LG电子(066570.KS)和台湾友达光电(2409.TW)已同意支付合计5.71亿美元,以了结其在液晶显示(LCD)面板市场操纵价格的法律诉讼.
代表消费者向这三家公司发起集体诉讼的旧金山律师Joseph Alioto称,罚金包括向八个州政府所支付的2,750万美元民事处罚.其他七家LCD制造商早前以5.385亿美元处罚结案,由美国地方法院法官Susan Illston周三批准.
Alioto表示,两宗案件达成和解意味着对消费者的赔偿接近11亿美元.友达光电、东芝和LG发言人周三均未立刻置评.
该集体诉讼指称,这是从1996年至2006年经过详细策划的操纵LCD价格行为,导致买家需花费更高价格购买电视、笔记本电脑和其他电子产品.几家公司也已对几宗单独的刑事指控认罪,并受到处罚.
Alioto拒绝就友达光电、东芝和LG同意支付罚金的个别具体金额置评,但称将於周四提交的一份法律文件会说明这些数额的大致情况.Illston也必须批准该协议.
Alioto指出,提出索赔的每个消费者将获得至少25美元的赔偿,原告可能至少包括2,000万消费者.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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