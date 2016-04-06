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国际财经 | 2016年 4月 6日 星期三 10:34 BJT

LG显示器计划在越南兴建新的显示器模组装配厂

路透首尔4月6日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周三表示，计划在越南兴建一家新的显示器模组装配厂，目标是2017年下半年投产。

LG显示器称该厂位于海防市，但没有披露投资规模。

LG显示器向苹果(AAPL.O)和LG电子(066570.KS)等客户供应智能手机面板。该公司表示，越南工资相对较低具有竞争力，而且毗邻中国，这是其决定把工厂建在该国的主要原因。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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