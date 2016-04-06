LG显示器计划在越南兴建新的显示器模组装配厂

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透首尔4月6日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周三表示，计划在越南兴建一家新的显示器模组装配厂，目标是2017年下半年投产。
LG显示器称该厂位于海防市，但没有披露投资规模。
LG显示器向苹果(AAPL.O)和LG电子(066570.KS)等客户供应智能手机面板。该公司表示，越南工资相对较低具有竞争力，而且毗邻中国，这是其决定把工厂建在该国的主要原因。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。