LG电子称将与大众汽车共同开发互联汽车平台

路透首尔7月6日 - 韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)周三称，将与德国汽车生产商大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)合作，共同开发一个互联汽车平台，使车辆能够与外部设备沟通。

LG电子在一份声明中称，公司与大众汽车将在“未来几年”共同努力开发多项技术，包括可以使驾驶员能够在家中控制和监控车灯和安全系统等设备，车载娱乐技术以及基于实时情况为驾驶员提供“建议”的警报系统等。

近年来有众多汽车生产商和科技公司搭建合作伙伴关系，究其原因，就在于竞相开发自动驾驶汽车激发了对于更先进部件和软件的需求，以确保车辆能够经由互联网与各类外部设备和服务器实现无缝沟通。

LG电子及附属公司LG显示器(034220.KS)和LG Innotek(011070.KS)已认定汽车业为新的增长源，并且一直在推动新业务的增长。目前LG电子在手机业务领域面临重重困难。

LG和姊妹公司去年达成协议，向通用汽车2017款雪佛兰Bolt电动汽车提供电池到电机等一系列关键部件。LG系公司还向大众汽车供应汽车音响系统、电池等产品。

在周三的声明中，大众汽车的电子和汽车研究部门主管Thomas Form称LG是一个强有力的合作伙伴，并称双方将共同努力把智能家居解决方案整合进大众的汽车之中。(完)