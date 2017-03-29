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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 12:16 BJT

路透基点：LG显示器台湾公司签署2.8亿美元应收帐款让售融资--TRLPC

路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，LG显示器台湾公司(LG Display Taiwan Co Ltd)已签署一笔2.8亿美元一年期应收帐款让售(AR factoring)融资。

台新国际商业银行为独家牵头行、簿记行兼额度代理行。另外六家银行以参贷行身份参加。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约100个基点。所筹资金将用于一般企业目的。融资案于3月29日签署。

LG显示器台湾公司是韩国LG显示器的全资子公司。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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