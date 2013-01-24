韩股业绩: LG显示器第四季营业利润5,870亿韩元,因苹果需求强劲

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔1月24日 - LG显示器 周四公布连续第二季出现季度营业利润,主要拜年底假期旺季电视销售反弹之赐,以及苹果 iPad和iPhone用的面板销售强劲.
LG显示器公布10-12月营业利润为5,870亿韩元(5.506亿美元).
这远高于汤森路透调查八位分析师所预估的4,410亿韩元,上年同期则为营业亏损1,550亿韩元.
10-12月季度获利也是2010年第二季以来最高,延续7-9月开始的好转情况.在这之前,该公司连续七个季度亏损,主要是因电视面板的供应过剩.
但分析师预期LG显示器的获利在本季度将会锐减.该公司供应约七成的苹果iPad面板.苹果公布的第四季业绩令人失望,因iPhone销售逊于预期,引发外界担心其在手机产业的主导地位不保.
LG显示器股价在去年的前11个月攀升了40%,但自那之后因苹果产品需求的疑虑而下跌了17%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。