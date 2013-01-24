韩股业绩: LG显示器第四季营业利润5,870亿韩元,因苹果需求强劲

路透首尔1月24日 - LG显示器 周四公布连续第二季出现季度营业利润,主要拜年底假期旺季电视销售反弹之赐,以及苹果 iPad和iPhone用的面板销售强劲.

LG显示器公布10-12月营业利润为5,870亿韩元(5.506亿美元).

这远高于汤森路透调查八位分析师所预估的4,410亿韩元,上年同期则为营业亏损1,550亿韩元.

10-12月季度获利也是2010年第二季以来最高,延续7-9月开始的好转情况.在这之前,该公司连续七个季度亏损,主要是因电视面板的供应过剩.

但分析师预期LG显示器的获利在本季度将会锐减.该公司供应约七成的苹果iPad面板.苹果公布的第四季业绩令人失望,因iPhone销售逊于预期,引发外界担心其在手机产业的主导地位不保.