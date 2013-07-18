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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 14:35 BJT

韩股业绩：LG显示器第二季利润上升，因电视屏幕价格企稳

分析师预计，LG显示器当前季度移动设备屏幕的销量旺盛，因苹果 和LG电子 计划推出新的移动产品。

但他们预警，如果苹果推出低端机型，而且高端电视机的销售仍非常疲弱，那么(LG显示器)利润率可能受到挤压。(完)

(编译 杜明霞；审校 沈以文)
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