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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 13:21 BJT

韩股业绩: LG电子第四季营业利润跳增25%,受手机部门业绩扶助

路透首尔1月30日 - 全球第二大电视制造商LG电子 周三公布季度营业利润增加25%,因手机部门扭亏为盈.

10-12月当季公司营业利润为1,070亿韩元(9,884万美元),低于汤森路透I/B/E/S访问32位分析师调查得出的预估1,510亿韩元.

公司为了增加电视市场份额,在年末假期季中增加了促销成本,影响到公司业绩.

财报与汤森路透StarMine的SmartEstimate预估的获利1,160亿韩元大致一致.

SmartEstimate分析师在预测时指出,作出这种预测的原因是韩元强势的影响,且LG电视业务表现不佳.(完) (编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)
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