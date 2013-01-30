更新版-韩股业绩: LG电子第四季获利逊于预估,因电视机业务获利重挫

LG表示,电视业务利润率连续第二个季度下滑,从上季的0.8%降至0.3%,第二季为5.7%.市场营销成本增加的同时,来自日本对手的价格竞争也加剧.日本业者因弱势日圆而获益.

LG股价过去三个月几乎一直持平,表现逊于增长3%的大盘.公布业绩前,该公司股价为上升0.7%,与升幅为0.5%的大盘表现差不多.

在提列阴极射线管(CRT)电视机价格操纵案罚款后,LG录得净亏4,680亿韩元.欧盟执委会12月对LG、飞利浦 和Panasonic等六家企业处以反垄断罚款,总额14.7亿欧元,为欧盟有史以来最高反垄断罚款.

来自华为和中兴等中国业者的竞争加剧,LG智能手机业务刚出现的复苏景象可能放缓,成为LG的另一个隐忧.亦有传言称苹果 准备推出价格更低的iPhone手机.

LG企图打入苹果和三星主导的高端智能手机市场,但并不顺利.LG第四季售出1,540万部手机,提振手机业务获利至550亿韩元,上年同期则为亏损25亿韩元.

为了先发制人并提高在电视技术方面的声誉,LG推出新一代有机电激发光显示器(OLED)电视,本月开始接受55英寸电视预购订单.

但这款电视机售价高达10,000美元,短期内可能不会提高利润率.LG还在提高84英寸超高清电视机的销售.

全球电视机市场中,LG占据18%的份额,仅次于市场龙头三星 的21%.索尼 、Panasonic 和夏普 等日本业者市场份额合计约为30%.(完)