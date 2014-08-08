LG电子下周在华开售G3手机

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透首尔8月8日（记者 Se Young Lee） - LG电子(066570.KS)周五称，下周将通过京东(JD.O)在华销售G3智能手机，售价3,999元（650美元）。
该手机5月底在韩国上市，售价为899,800韩元（869美元）。
IDC的数据显示，二季度LG智能手机销量全球排名第五，但在中国市场未能进入前十。
由于LG并未与本土运营商签署分销协议，G3前期销售可能面临困难。
LG发言人表示，公司目前选择只与京东合作，从而降低分销费用，并指出非运营商订单占中国手机销量的一半还多。
G3较之前版本有重大改进，获得称赞。该手机装备5.5英寸的高清屏幕，具有激光自动对焦功能。LG曾表示该手机受欢迎程度好于预期。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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