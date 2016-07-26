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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 06:43 BJT

韩国个股：LG显示器称，将投资17.5亿美元新建一条OLED显示器生产线

路透首尔7月27日 - 韩国LG显示器 周三表示，将投资1.99万亿(兆)韩元(17.5亿美元)，在韩国新建一个中小规模的有机发光二极体(OLED)显示器生产线。

LG显示器在一份监管文件中称，新的生产线寻求解决柔性OLED显示器需求增长的问题。

未来几年智能手机对下一代技术的采用料将大幅增长。有报导称，LG显示器的主要客户--苹果 计划最早从2017年开始，在iPhone手机上使用这些显示屏。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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