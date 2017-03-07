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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 17:42 BJT

台湾金融：金管会同意中信金旗下银行申请投资泰国LH金融集团35.6%股权

路透台北3月7日 - 台湾金管会周二称，同意中信金控旗下银行向泰国主管机关申请以166亿泰铢参与LH金融集团私募现金增资，取得后者的35.6%股权。

金管会新闻稿并称，本地银行现有兆丰商业银行于泰国设有一家子行、下设四家分行；另有中国信托商业银行、国泰世华商业银行、上海商业储蓄银行、第一商业银行、中国输出入银行等五家银行于泰国曼谷设立代表人办事处。

路透去年3月底即引用消息人士指出，台湾中信金正在进行谈判，欲投资泰国LH金融集团至多40%的股权。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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