焦点：李克强访英签署逾140亿英镑经贸协议

路透伦敦6月17日 - 中国总理李克强访问英国期间，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。

李克强此行旨在加深中英两国的商贸往来，放下有关西藏问题的争议。他拜访了伊丽莎白女王，并与英国首相卡梅伦举行了会谈。

卡梅伦表示，中国的崛起是“本世纪具有决定性影响的事件”，并称英国希望两国在从商业到文化交流的各个层面都加强联系。

“今天我们签署了价值逾140亿英镑的协议，为英国和中国人民争取到就业机会和长期经济增长，”卡梅伦在记者会上表示。

李克强则称，两国间有着广泛的共同利益。这是他上任以来对英国的首次正式访问。

他说，中国准备与英国合作，推动共同增长、包容发展，确保两国关系以更健康的方式加速前进。

石油巨头英国<BP BP.L> 执行长Bob Dudley在莫斯科召开的一次会议上表示，该公司签署了一项价值约200亿美元的为期20年的协议，将向中国海洋石油总公司(CNOOC)供应液化天然气(LNG)。

“对我们双方而言都是一个公平的价格。在贸易方面，这是英国和中国之间一座很好的桥梁。”Dudley称。

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)也宣布与中海油签署协议，加强现有的战略合作关系。

**离岸人民币交易**

伦敦金属交易所(LME)(LSE.L)表示，已经与中国两家大银行签署协议，共同推进离岸人民币交易。

李克强对中国建设银行(601939.SS)成为首家在伦敦提供离岸人民币清算服务的银行表示欢迎。

“这将进一步巩固和提升伦敦作为全球金融中心的地位，将帮助人民币逐步实现国际化，促进贸易和投资的自由和便利程度，”李克强在对商界代表发表的讲话中称。

在中国看来，英国是欧洲对经商态度最为开放的地方。

由于中国企业渴望投资大型核电项目和高速铁路项目，中英政府还达成了一项框架协议，两国将在核电供应链开发方面展开更紧密合作，双方还签署了一份谅解备忘录，为在铁路设计和建设方面进行更多合作铺路。

中国国家开发银行与代表英国金融业的TheCityUK签署了一项协议，欲与后者建立更近的关系。

莱斯银行集团 LLOY.L 也与国开行签署了一份谅解备忘录，帮助争取来自中国的对内投资，主要集中在能源和基础设施领域。

中国希望利用此次访问放下过去在西藏问题上与英国的分歧。中国经济规模目前达9万亿(兆)美元，是英国的三倍有余。

此次访问将于周三结束，期间李克强将发表两次讲话，投资者希望从中探寻任何有关中国经济前景的线索。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/白云/许娜；审校 白云/孙茉莉)

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