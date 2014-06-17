焦点：李克强访英签署逾140亿英镑经贸协议

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透伦敦6月17日 - 中国总理李克强访问英国期间，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。
李克强此行旨在加深中英两国的商贸往来，放下有关西藏问题的争议。他拜访了伊丽莎白女王，并与英国首相卡梅伦举行了会谈。
卡梅伦表示，中国的崛起是“本世纪具有决定性影响的事件”，并称英国希望两国在从商业到文化交流的各个层面都加强联系。
“今天我们签署了价值逾140亿英镑的协议，为英国和中国人民争取到就业机会和长期经济增长，”卡梅伦在记者会上表示。
李克强则称，两国间有着广泛的共同利益。这是他上任以来对英国的首次正式访问。
他说，中国准备与英国合作，推动共同增长、包容发展，确保两国关系以更健康的方式加速前进。
石油巨头英国<BP BP.L> 执行长Bob Dudley在莫斯科召开的一次会议上表示，该公司签署了一项价值约200亿美元的为期20年的协议，将向中国海洋石油总公司(CNOOC)供应液化天然气(LNG)。
“对我们双方而言都是一个公平的价格。在贸易方面，这是英国和中国之间一座很好的桥梁。”Dudley称。
皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)也宣布与中海油签署协议，加强现有的战略合作关系。
**离岸人民币交易**
伦敦金属交易所(LME)(LSE.L)表示，已经与中国两家大银行签署协议，共同推进离岸人民币交易。
李克强对中国建设银行(601939.SS)成为首家在伦敦提供离岸人民币清算服务的银行表示欢迎。
“这将进一步巩固和提升伦敦作为全球金融中心的地位，将帮助人民币逐步实现国际化，促进贸易和投资的自由和便利程度，”李克强在对商界代表发表的讲话中称。
在中国看来，英国是欧洲对经商态度最为开放的地方。
由于中国企业渴望投资大型核电项目和高速铁路项目，中英政府还达成了一项框架协议，两国将在核电供应链开发方面展开更紧密合作，双方还签署了一份谅解备忘录，为在铁路设计和建设方面进行更多合作铺路。
中国国家开发银行与代表英国金融业的TheCityUK签署了一项协议，欲与后者建立更近的关系。
莱斯银行集团 LLOY.L 也与国开行签署了一份谅解备忘录，帮助争取来自中国的对内投资，主要集中在能源和基础设施领域。
中国希望利用此次访问放下过去在西藏问题上与英国的分歧。中国经济规模目前达9万亿(兆)美元，是英国的三倍有余。
此次访问将于周三结束，期间李克强将发表两次讲话，投资者希望从中探寻任何有关中国经济前景的线索。(完)
(编译 徐文焰/王兴亚/白云/许娜；审校 白云/孙茉莉)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。