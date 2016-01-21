李克强：经济发展基本态势仍然向好 着力推进供给侧结构性改革

路透北京1月21日 - 中国国务院总理李克强日前主持召开国务院专题会，称中国经济发展基本态势仍然向好，新产业、新业态孕育的新动能不断壮大，要着力推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，在推动升级中保持经济平稳发展，确保经济运行在合理区间，实现“十三五”良好开局。

中国政府网援引他的讲话并称，要实现经济良好开局，必须坚持改革、突出重点，用好供给侧和需求侧管理的基本手段，多出新招实招硬招，以壮士断腕的精神予以推进。

一方面，继续加快培育新动能，着眼提高全要素生产率，创造新的有效供给，更好适应需求结构升级；另一方面，坚持用改革的办法，运用好市场倒逼机制，改造提升传统动能。

“抓住化解过剩产能、消化不合理库存、促进企业降本增效等方面的难点问题，综合施策，率先从钢铁、煤炭行业入手取得突破，增强企业自身活力和投资意愿，努力缩短转型阵痛期，有效化解各类风险隐患。”他说。

他并指出，新旧动能转换是辩证统一的，新动能成长起来，创造出大量就业岗位，就能为传统产业增效升级和人员分流创造条件；而改造提升传统动能，激活沉淀的要素资源，也可为新动能成长腾出空间。

中国2015年经济增速正式降挡至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库 存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。（完）