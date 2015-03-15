中国目前没有出现通货紧缩 实际上是“被通缩”--总理

路透北京3月15日 - 对中国经济是否陷入通货紧缩的忧虑，中国总理李克强周日明确表态，中国并没有出现通缩，中国CPI或者说物价总水平1月份是正增长，2月份涨幅比1月份更高，所以不能说中国已经出现了通货紧缩。

李克强在2015年两会结束后的新闻发布会上称，关于通货紧缩，国际上对这个提法有多种解释，比较一致的就是说一个国家的物价总水平持续出现负增长。

他指出，虽然中国现在的物价总水平比较低，但并不是中国向世界输出了通缩，“实际上我们是'被通缩'。对这种“被通缩”的问题，我们有应对，也有进一步的准备。”

他举例称，去年中国进口了3.1亿吨原油、9.3亿吨铁矿石，量是增的，没有跌，但是价格下来了，主要是因为国际大宗商品价格大幅度下跌。

中国今年2月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%，全年目标为3%左右。海关数据显示，1-2月进口铁矿砂数量同比减少0.9%，进口均价下跌44.9%；进口原油同比增加4.5%，进口均价下跌46.2%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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