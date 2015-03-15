中国国务院总理李克强两会后答记者问要点摘录

路透北京3月15日 - 以下是国务院总理李克强，在两会（全国政协和人大会议）答记者问的要点摘录：

**经济增长7%目标不易，工具箱里的工具多**

中国今年调整经济预期增长至7%左右，但由经济总量的增大，实现这个目标并不容易，在此过程中我们将注重质量、效益，促使中国经济由中低端向中高端升级，以使其在较长时期保持中高速水平增长。

在新常态下，政府会保持中国经济在合理区间运行。如果速度放缓影响了就业收入等，逼近合理区间的下限，我们会在稳定政策与稳定市场对中国长期预期的同时，加大定向调控的力度，来稳定市场的当前信心。

这几年中国没有采取短期强刺激的政策，因而运用政策的回旋余地仍较大，“工具箱”里的工具比较多。

**不会发生系统性、区域性金融风险**

中国完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险，因为中国经济处于合理区间，储蓄率较高，地方政府性债务也多是投资性的，债务平台也正在规范；银行方面，资本充足率较高，拨备覆盖面较广，不良贷款仍处于较低水平。

政府允许个案性金融风险的发生，可以防止道德风险，并增强人们的风险意识。今年将出台存款保险制度，进一步发展多层次的资本市场，降低企业的资金杠杆率。

**中国没有通缩 对“被通缩”有准备**

中国物价总水平1月份是正增长，2月份涨幅比1月份更高，所以不能说中国已经出现了通货紧缩。并且由于国际大宗商品价格大幅度下跌，中国其实是“被通缩”，中国有进一步的准备应对此问题。

**房地产需求是刚性的 调控因地制宜**

中国政府要做的就是要为低收入住房困难群体提供住房保障,今年在改造棚户区、城市和农村危房方面还要加大力度，各增加100万套；但同时房地产调控要因地制宜，分城施策。中国城镇化进程还在加快，房地产市场的需求是刚性的，政府鼓励居民自住性住房和改善性住房需求，保持房地产长期平稳健康发展。

**新电子商务推动中国经济腾飞 **

网购、快递等带动的电子商务新业态极大地带动了就业，刺激了消费，并且网上网下商店店的互动创造了活力与更大的空间；站在“互联网+”的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来。但同时，不管是网上还是网下的实体店，都要讲究诚信，保证质量，维护消费者的权益。

**简政放权是自我革命 不能松手刹踩脚刹**

简政放权是政府的自我革命，确实很疼，削权是要触动利益的，它不是剪指甲，是割腕，忍痛也得下刀。但是简政放权有利于厘清政府和市场的关系，激发市场活力，也可顶住经济下行的压力。另外发现国家部门授权地方政府审批的事项1,200多项，今年要砍掉200多项，不能像开车一样，松了手刹，还踩着脚刹，明放暗不放。

**三方面推动反腐，不允许庸政懒政**

党的十八大以来反腐成效显着，今后我们将通过三方面进一步推动反腐，一是要依法治国；二是要推进体制改革，比如简政放权很重要的一个目的就是坚决打掉寻租的空间；三是要加强监督和教育。政府既要惩治乱作为，也反对不作为。庸政懒政是不允许的。门好进了、脸好看了，就是不办事，这是为官不为啊，必须严肃问责。

**促进创业创新 高手在民间**

大众创业、万众创新，实际上是一个改革，政府需要去清障搭台来激发市场活力。今年政府将进一步放宽市场准入，实行证照合一，简化服务业领域的企业注册登记；此外，要对企业特别是创业的小微企业更多的提供租金低廉的创业空间，还要通过政府引导资金来吸引更多的种子基金，要进一步减税降费，让企业轻装前进。

我还到过许多咖啡屋、众创空间，看到那里年轻人有许多奇思妙想，他们研发的产品可以说能够带动市场的需求。真是高手在民间啊，破茧就可以出蚕。

**环保法的执行不是棉花棒**

政府坚定决心并下大力气于治理雾霾等环境污染方面，但成效与民众期待仍有较大的差距。今年要严格执行新出台的《环境保护法》，坚决依法追究违法违规排放和偷偷排放的企业，甚至要让那些偷排偷放的企业承受付不起的代价。加大支持环保执法部门的力度，环保法的执行不是棉花棒，是杀手锏。

当然治理要有个过程，这是一个需要全社会人人有责的治理行动。如果说人一时难以改变自己所处的自然环境，但是可以改变自己的行为方式。

**全面评估并完善人口政策**

去年已经开始实施单独二孩政策，目前正在推进并进行全面的评估。政府会根据评估的结果，并考虑中国经济社会发展和人口结构变化的情况，权衡利弊，依照法律程序来调整和完善人口政策。

**中美经贸关系将更加密切**

中美之间存有分歧，但更有广泛的共同利益。妥善处理分歧，可以着力扩大利益的交汇点。中国正在推进中美投资协定谈判，它是以准入前国民待遇和负面清单为基础的，本身就是打破合作的天花板，开辟发展的新空间；因此中美经贸关系会更加密切，中美关系的“压舱石”会更沉更稳。

**继续支持香港 贯彻一国两制**

对于中央政府会否收紧对香港政策的担心是不必要的，政府会一以贯之的把“一国两制”实施好、贯彻好。“一国两制”是国家的意志和人民的意愿，是不能轻易改变的。中央政府会继续支持香港特别行政区政府和行政长官依法施政，也会继续加大对香港的支持力度。

**将以更大力度对台商开放**

推动两岸经济合作，一方面要加强两岸经贸合作的制度化建设，比如说像两岸经济协议(ECFA)后续协商，另一方面要扩大相互开放。大陆将会继续维护台资企业和台商的合法权益，在对外开放中，大陆将会先一步对台湾开放，或对台湾开放的力度和深度更大。

**今年中日关系存在新契机 **

今年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利70周年。在今年这样一个重要的时刻，我认为对中日关系既是检验，也是机遇。如果日本领导人正视历史并保持一贯，改善和发展中日关系就有新的契机，也会给中日经贸关系的发展创造良好的条件。

**政府坚决扞卫中缅问题中国民利益**

关于中缅边境最近发生的问题，中国政府向遇难者家属表示哀悼和深切的慰问，同时政府、外交部、军方都向缅方提出了严正交涉。政府有责任也有能力坚决维护中缅边境的安全稳定，坚决保护我国人民的生命和财产安全。（完）

(发稿 华小萌； 发稿 黄凯)

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