应适时合并“一行三会” 迅速稳定人民币汇率预期--李稻葵

路透北京3月10日 - 原中国央行货币政策委员会委员李稻葵周四表示，应该在适当的时候将“一行三会”分业监管的模式整合为统一的大金融监管，并要迅速稳定人民币汇率的市场预期，通过在国际市场上反复表明人民币汇率政策意图，更加科学、准确地管理跨境资本流动，防止短期过大的资本流出。

他在全国政协大会上指出，国内金融市场出现巨幅波动的根本原因还是金融市场制度不完善，因此必须从根本上加强监管，严厉打击那些内幕交易和不合理行为，并建立较大规模的资本市场稳定基金。

“当前银行、证券、保险、信托等你中有我、我中有你，已经形成了一个混业经营的态势，”李稻葵称，“而‘一行三会’沿用铁路警察式的监管，其弊端在2015年股灾救市过程中已经表露无遗。”

李稻葵特别建议成立证券检察院和证券法院，将所有关于证券违规的检察与审判集中在一个地方，防止上市公司所在地机构插手。

他并认为，上市公司注册制的实行必须辅之以更加严格的事后监管，注册制大大减少了审批过程中的寻租空间，但是公司上市后的监管也必须大大加强，尤其是要强力清理注册制推行后靠弄虚作假上市的公司。

“这就好比一旦取消了高考，大学必须严格把关每门考试，勒令考试不及格的学生退学，才能保证毕业生的质量，”李稻葵称。

至于资本市场稳定基金，则应事先宣布规则，一旦金融市场出现恐慌性巨幅下降，资本市场稳定基金就及时果断入市；待市场恢复之后，该基金的盈利可以注入社保基金，或者以一定的折扣公开发行，还富于民。（完）