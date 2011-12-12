李稻葵：明年中国经济增幅不会低於8.5%

路透北京12月12日电---中国央行货币政策委员李稻葵称,明年中国经济增速将逐步回落,但增幅不会低於8.5%;未来几年CPI升幅约为3-5%,控通胀仍是主要课题.

中国证券报周一援引他近日在一论坛上的讲话并称,未来几年中国将迎来全面结构性调整的关键阶段.

"当前形势下中国不可能再走依靠外需拉动的路子,而房地产短期内也不可能成为经济增长点,"他说.

李稻葵认为,除了继续扩大内需,中国还可以进行与城市化相关的系列建设,即广义的国土建设,包括高铁建设、水利建设、水库建设,以及相关地区应对自然灾害的各种基础设施建设.

中国国家统计局上周公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下4.2%的13个月新低,环比亦下降0.2%,表明通胀猛虎已被驯服;但工业和投资增速继续放慢,均不及预期,暗示经济基本面在持续放缓.

同时欧美市场疲弱令中国11月出口增速降至九个月新低,全球经济景气的不确定性令中国未来的出口前景不甚乐观.中国11月贸易差额为顺差145.2亿美元. (完)

--发稿 苏丹; 审校 乔艳红

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