李稻葵称应进一步放宽人民币汇率双向波动幅度

* 人民币汇率当前已接近"均衡"水平

* 应进一步放宽汇率双向波动幅度

* 今年GDP增长率预计还会突破8%

* 有足够的财政实力来覆盖地方政府债务

* 利率市场化条件当前已成熟

路透北京3月6日电---中国央行货币政策委员李稻葵周二称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,不应再将其视为全球经济失衡的根本原因;中国下一步要进一步放宽汇率双向波动幅度.

他在人大和政协"两会"期间接受集体采访时并表示,中国今年GDP(国内生产总值)增长率预计还会突破8%,政府目标设在7.5%旨在给地方政府释放明确信号.而全年贸易顺差将降到1,000亿美元以下,占GDP比例低於1.5%.

"人民币(兑美元)汇率波动幅度现在是千分之五,下一步可扩大到千分之七及七点五,走一步看一步,进行逐步调整."李稻葵称.

中国人民银行行长周小川此前称,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.他并表示,人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.

中国国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告称,要完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向波动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

**地方债偿还不是问题**

对於地方政府债务问题,李稻葵认为,中国有足够的财政实力来覆盖地方政府债务.今年中央安排8,000亿元人民币的财政赤字,而最终赤字情况预计将远低於这一水平,甚至会出现财政盈余.

"地方债本质上跟欧债危机截然不同,"他说,"10万多亿债不就是(中国)一年的财政收入,...偿还这点债是没有任何问题."

他并表示,解决地方债过程中,在於如何让公共财政进行改革,中央和地方财政关系合理有效,"比如中央财政出一部分钱,地方政府拿出一部分资产,不应该把责任推向银行."

中国财政部周一在中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元.

温家宝在政府工作报告中强调,要加强地方政府性债务管理和风险防范,继续妥善处理存量债务.进一步清理规范地方政府融资平台公司,坚决禁止各级政府以各种形式违规担保、承诺.严格控制地方政府新增债务,将地方政府支出分类纳入预算管理.

此外,李稻葵还提到,中国今年房地产调控预计不会有大的放松;而中国利率市场化条件当前已成熟,建议从局部做起.(完)

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--发稿 赵红梅; 撰写 谢衡; 审校 张喜良

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