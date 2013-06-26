李稻葵：此次金融市场恐慌有助催生改革一揽子计划

路透北京6月26日 - 针对近期中国银行间市场的流动性紧张困局，曾担任过中国央行货币政策委员会委员的清华大学教授李稻葵认为，最恰当的描述是恐慌而不是危机，恐慌在一定程度上是好事，是系统的警报，当前的金融恐慌将催生改革的一揽子计划出来。

他认为，中国现今的情况和1999年完全不同，宏观经济运行远远好于99年，现在完全可以做到边整顿边保增长。就央行此次的做法看央行主观意愿很明确，很希望从根源上解决问题，但光靠央行一家达不到效果，需要一揽子的改革计划。

“现在来看不是救与不救的问题，救不合适，光注水不合适，等于把问题推后。”李稻葵称。

他认为，中国现在需要的是改革的一揽子计划，包括迅速启动民间投资，让民间资金不要进入金融机构，不要钱找钱，真正把资金投到项目上去。

此外，要展开金融整顿，清理旧帐，把投资效益不好的项目剔除。同时还要整顿地方财政，并要帮助化解地方财力偏弱的问题。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、SLO及SLF等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。（完）

(发稿 乔艳红; 撰写 沈燕; 审校 林高丽)

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