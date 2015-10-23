李克强：运用降准降息等货币手段和财政政策空间 保持经济平稳

路透北京10月23日 - 中国总理李克强周五表示，要继续创新宏观调控思路和方式，提高政策的针对性，灵活性，继续创新宏观调控思路和方式，合理运用降准，定向降准，降息等货币政策手段，用好财政政策空间相对较大的优势，保持经济平稳运行。

中国政府网新闻稿引述李克强称，今年以来，世界经济和贸易低迷与国内深层次矛盾凸显形成叠加，实体经济困难加大，宏观调控面临的两难问题增多。必须把握好稳增长和调结构的平衡，努力实现保持经济中高速增长、迈向中高端水平。

他在中央党校分析当前经济形势和重点工作时称，保持中高速增长，才能保证财政税收、企业利润、居民收入有合理的增速，为转方式、调结构创造条件；推动产业向中高端迈进，既能扩大需求、又能创新供给，增强经济持续增长的动能。

另外要全面深化改革，推动更高水平对外开放。要持续推进简政放权、放管结合、优化服务，把财税、金融、国企等重点领域改革向纵深推进。围绕“一带一路”建设和开展国际产能合作，构建开放型经济新体制，推动外贸向“优进优出”转变，拓展发展新空间。

他还指出，当前要打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。要突出补上民生短板、推进新型城镇化、促进产业改造升级等重点，扩大有效投资。

中国周一公布的三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值。国家统计局称，中国经济仍处在结构调整关键阶段，较长时间内都将面临较大下行压力。（完）