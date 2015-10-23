李克强：运用降准降息等货币手段和财政政策空间 保持经济平稳

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月23日 - 中国总理李克强周五表示，要继续创新宏观调控思路和方式，提高政策的针对性，灵活性，继续创新宏观调控思路和方式，合理运用降准，定向降准，降息等货币政策手段，用好财政政策空间相对较大的优势，保持经济平稳运行。
中国政府网新闻稿引述李克强称，今年以来，世界经济和贸易低迷与国内深层次矛盾凸显形成叠加，实体经济困难加大，宏观调控面临的两难问题增多。必须把握好稳增长和调结构的平衡，努力实现保持经济中高速增长、迈向中高端水平。
他在中央党校分析当前经济形势和重点工作时称，保持中高速增长，才能保证财政税收、企业利润、居民收入有合理的增速，为转方式、调结构创造条件；推动产业向中高端迈进，既能扩大需求、又能创新供给，增强经济持续增长的动能。
另外要全面深化改革，推动更高水平对外开放。要持续推进简政放权、放管结合、优化服务，把财税、金融、国企等重点领域改革向纵深推进。围绕“一带一路”建设和开展国际产能合作，构建开放型经济新体制，推动外贸向“优进优出”转变，拓展发展新空间。
他还指出，当前要打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。要突出补上民生短板、推进新型城镇化、促进产业改造升级等重点，扩大有效投资。
中国周一公布的三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值。国家统计局称，中国经济仍处在结构调整关键阶段，较长时间内都将面临较大下行压力。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。