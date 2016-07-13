版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 13日 星期三 13:30 BJT

李克强：中国愿加速推进中方与欧盟投资协议的协商

路透北京7月13日 - 中国国务院总理李克强周三称，中国愿加速推进中国-欧盟投资协议的协商。

李克强在中欧商业峰会中表示，中国希望欧盟将创造利于双边贸易的稳定环境。

李克强表示，中国第二季保持稳健的经济增长，但他提醒说强劲经济表现的基础尚不够坚实。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐