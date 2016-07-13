李克强：中国愿加速推进中方与欧盟投资协议的协商

沪深证交所周一两融余额减174.3亿元 创11个月最大单日跌幅
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透北京7月13日 - 中国国务院总理李克强周三称，中国愿加速推进中国-欧盟投资协议的协商。
李克强在中欧商业峰会中表示，中国希望欧盟将创造利于双边贸易的稳定环境。
李克强表示，中国第二季保持稳健的经济增长，但他提醒说强劲经济表现的基础尚不够坚实。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
路透北京1月16日 - 中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币，为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联，同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。