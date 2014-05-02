李嘉诚及长和系澄清从没接触和洽购春秋航空

2012年7月6日在上海虹桥机场拍到的一架春秋航空的空客A320客机。 REUTERS/Aly Song

路透香港5月2日 -亚洲首富李嘉诚掌控的长实(0001.HK)、和记黄埔0013.HK周五称，李嘉诚本人及长和系从未接触和洽购春秋航空，对有报导指其被拒投资春秋航空一事实属虚构。

香港苹果日报周四报导引述内地廉航--春秋航空董事长王正华表示，公司吸引了不少外资有意投资，包括新加坡航空、李嘉诚财团等，但均被他一一推却。

长和系今天发出声明澄清，＂有传媒报导李嘉诚先生旗下集团曾有意投资春秋航空被拒一事，长江（实业）集团有限公司及和记黄埔有限公司（长和系）澄清并无此事。＂

发言人指出，李嘉诚及其私人投资公司，以及长和系旗下公司从没有向春秋航空作出任何形式的接触和洽购，＂投资被拒＂一事实属虚构。

春秋航空为中国首家民营航空公司，公司稍早在中国证监会网站刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料中透露，拟在上海证交所上市，公开发售及股东出让股份合计的规模不超过1亿股，募集资金投向购买不超过九架空中客车A320飞机和三架A320模拟机等，预计投入募集资金25.3亿元人民币。 (完)

(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)

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