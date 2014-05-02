李嘉诚及长和系澄清从没接触和洽购春秋航空

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月2日 -亚洲首富李嘉诚掌控的长实(0001.HK)、和记黄埔0013.HK周五称，李嘉诚本人及长和系从未接触和洽购春秋航空，对有报导指其被拒投资春秋航空一事实属虚构。
香港苹果日报周四报导引述内地廉航--春秋航空董事长王正华表示，公司吸引了不少外资有意投资，包括新加坡航空、李嘉诚财团等，但均被他一一推却。
长和系今天发出声明澄清，＂有传媒报导李嘉诚先生旗下集团曾有意投资春秋航空被拒一事，长江（实业）集团有限公司及和记黄埔有限公司（长和系）澄清并无此事。＂
发言人指出，李嘉诚及其私人投资公司，以及长和系旗下公司从没有向春秋航空作出任何形式的接触和洽购，＂投资被拒＂一事实属虚构。
春秋航空为中国首家民营航空公司，公司稍早在中国证监会网站刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料中透露，拟在上海证交所上市，公开发售及股东出让股份合计的规模不超过1亿股，募集资金投向购买不超过九架空中客车A320飞机和三架A320模拟机等，预计投入募集资金25.3亿元人民币。 (完)
(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。