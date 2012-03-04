A股市场资金面压力较大 国际板或暂缓推出-中金董事长

路透北京3月4日电---中国大型投行--中金公司董事长李剑阁周日表示,国际板的准备工作已做得非常充分,但目前A股市场资金面压力较大,其个人认为监管部门或考虑暂缓推出国际板.

上海市副市长屠光绍去年末曾表示,目前各方正在加快推进国际板的准备工作.他亦指出,国际板的推出需要考虑多重因素,除宏观层面、基础层面的因素外,还要考虑市场层面的因素.

受宏观调控导致的流动性趋紧以及新股扩容压力影响,中国股市沪综指.SSEC2011年全年累计跌幅达21.68%,今年年初以来反弹已逾10%,但市场信心仍未见根本性改善.

针对备受关注的养老金入市问题,李剑阁在全国政协和人大两会间隙并称,养老金应有各种方式来实现其保值增值,所以入市只是一个选择,也可以做其他投资,包括购买国债等.

"我认为应该顺其自然,...如果股市有利可图,养老金自然会进入,如果市场暂时没有给人以信心,不应逼养老金入市."他称.

中国证券时报此前报导称,相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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