李嘉诚称香港新特首最重要获中央支持信任 冀香港未来五年有新局面

路透香港3月22日 - 新一届香港特区行政长官选举进入倒计时，作为有份选出特首的选举委员之一的长和(0001.HK)主席李嘉诚周三表示，新特首最重要是能获得中央政府支持和信任，他并希望未来五年香港能有新局面。

李嘉诚与他两个儿子--长和副主席李泽钜及电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷均为有份选出下届特首的1,194名选委之一，李泽钜和李泽楷此前已公开表态支持前政务司司长林郑月娥出任下届特首，但李嘉诚则没作公开表态。

在长和业绩发布会上，李嘉诚多次被问到投票意向，但他均未有明确表示，只是再三强调他最看重是新特首要得到中央的支持和有好的合作。

＂很快新特首出来，能够好好合作，有中央国家的支持，加上（能和）香港人有好的合作关系，将香港推向一个有希望和值得骄傲的地方，这是我所希望的＂，明年将届90岁的李嘉诚说。

这次特首选举共有三名候选人，分别为林郑月娥、前财政司司长曾俊华及退休法官胡国兴。而林郑月娥一直获建制派力挺，并指其最获中央信任。但在民意调查中，林郑月娥的民望远远落后于曾俊华，因此亦惹来社会部分人士对倘若林郑月娥胜选，或令目前香港社会撕裂的情况延续的忧虑。

李嘉诚表示，民望固然重要，但与中央合作得好，亦很重要。

＂至于撕裂问题，其实我和大家一样今日都不会知道结果会怎样发生。我往往有比较乐观的看法，我们的神话有一句‘女娲补天’，很多时也是人为的＂，他说。

＂总之香港未来五年不能再和过去五年一样，我们希望有个新局面，一方面得到中央支持，另一方面香港能够自力更新，扎紮实实发挥香港人的力量。＂李嘉诚续称。

＂我爱香港...＂李嘉诚说到这儿似有点哽咽并停顿一会，＂我不想看到我们引以为荣的香港...今日我们的GDP跌到2%多一些，为何不能做得好些呢?（大家）经常讲的一人一票（选特首），中央给我们一人一票，结果我们自己香港人毁灭这个愿望。＂

香港立法会2015年6月就《行政长官产生办法决议案》表决，期间大批建制派议员突然离开会议厅，令议案最终8票赞成、28票反对，遭大比数否决。

不过其后李嘉诚否认自己哭了，只是有点伤风，并反问在场记者自己为何要哭。

他并寄语新特首上任后应带领香港急起直追，并希望新特首能接纳不同意见，希望未来香港依然能创造奇迹，依然欣欣向荣。

香港特区第五届行政长官选举将在本周日（26日）举行选举采取不记名投票，候选人在任何一轮投票中，取得过半数选举委员投票，即超过600票有效票，该候选人即在是次选举中当选。（完）