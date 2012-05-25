李嘉诚罕见开口披露千亿资产分配

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
* 李嘉诚罕见提及巨额财产的分配
* 强调现时无退休计划,身体亦相当健康
* 认为现时香港楼市健康,因炒楼情况不严重
路透香港5月25日电---近年香港富豪家族争产事件迭起,亚洲首富兼长江实业(0001.HK)及和记黄埔0013.HK主席李嘉诚表示,已计划好将其千亿财产未来的分配:长子李泽钜将成为长和系企业的掌舵人,而对幼子李泽楷,他则会全力支持其投资的生意;这安排令两兄弟在事业和财产上都不会有冲突.
坐拥接近2,000亿港元财产的李嘉诚,周五在出席长和系股东大会後接受记者采访时,罕见地提及个人财产的分配.
"长和系资产会由Victor(李泽钜)管理,Richard(李泽楷)有自己很喜欢的事业,他也有几家具规模的公司,我会全力帮他,(支持的金额)数字会比你们现在知道他的生意的资产以倍数计."现年83岁但仍非常有精神的李嘉诚周五在记者会上说.
"所以将来Victor有多於40%的长实股份,和超过35%的赫斯基能源股份(HSE.TO)."他说.
李嘉诚指出,他这个计划已想了很久,但他强调,现时并未将其名下资产转予两子.
"两兄弟不会有conflicts(冲突),在事业和财产方面,而基金会的资产会全数作公益用途."
李嘉诚一直视旗下李嘉诚基金会为他"第三个儿子",而李泽钜和李泽楷,都会参与管理基金会事宜.
近年,本地富豪争产事件时有发生,如去年初的"澳门赌王"何鸿燊四房之间,就为了何氏的赌业王国核心--澳博控股(0880.HK)的股权分配而掀起争端.而家族财富计,在香港富豪榜中仅次於李嘉诚的新鸿基地产(0016.HK)郭氏家族,亦发生了兄弟阋墙,郭氏长子郭炳湘於2008年被罢免了集团主席,而近日,郭氏三兄弟先後因涉嫌触犯防止贿赂条例而被廉政公署拘捕.
对於外界曾指李泽楷与父亲李嘉诚曾有不咬弦,李嘉诚说并无此事,"作为爸爸我不是太现代,有错会责骂,但他一样不时回家吃饭,也会打电话问我意见."
李泽楷旗下的上市公司包括电讯盈科(0008.HK)、盈大地产(0432.HK)和新加坡上市的盈科拓展(PCEN.SI).
不过,李嘉诚强调他没有退休计划,他身体亦相当健康.他亦相信,长和系有一班共事多年的人员能够把公司管理好.
"假如我明天去旅游两个月,Victor和一班同事一定会管理得很好,一定没问题."他说.
另一方面,提到香港的楼市近日再创高峰,楼价超越1997年的高位.政府官员亦不时重申,在有需要时会毫不犹豫推出措施稳定楼市.
李嘉诚认为,现时香港的楼市比以前更健康,因为港人汲取了教训,目前炒楼的情况比1997年时大大减少.
对於市场预期下任特首梁振英上场後将会对楼市有所动作,例如增加供应.在特首选举时并没有将选票投给梁的李嘉诚表示,政府最重要的是让市民能够安居乐业,以及扞卫香港的核心价值,包括法治、自由和基本法.
"假如梁先生做得到,香港人会支持政府和梁先生.我亦与香港人一样,希望能有安定环境,好的展望,扞卫香港核心价值,令港人感到安心和有好的前途."
"我虽然钱多些,但钱多不是罪,我工作了71年,什麽环境都见过了."李嘉诚说. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
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