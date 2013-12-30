李克强：明年有条件保持经济平稳运行

路透北京12月30日 -中国国务院总理李克强到天津考察时表示，明年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。

他指出，今年面对复杂严峻形势，中国创新宏观调控方式，使经济运行处于合理区间，货币政策主要指标符合预期目标。明年通过全面深化改革、进一步扩大开放。坚定推进金融体制改革，进一步完善金融市场体系，不断增强服务实体经济和支持产业转型升级的能力。

“不仅改善民生就是要特别注意做好棚改等保基本、兜底线、雪中送炭的事，政府要有硬措施。”李克强称。

李克强表示，要增加各级财政投入，还要创新方式，加大金融支持力度，鼓励民间资本参与，持续打好一场场“攻坚战”，保证质量、分配、管理等环节都靠得住，使更多困难群众早日圆上安居梦。

中国年初确定的今年GDP增长目标是7.5%。上周中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。但同时提到部分地区债务规模过大。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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