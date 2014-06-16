李克强上任后首次出访英国 300亿美元经贸合作是重点

路透伦敦/北京6月16日 - 中国国务院总理李克强周一将出访英国，这是他担任总理以来首次访问英国。此次出访的重点在于跨过以往两国在政治上的分歧，签署超过300亿美元的合作协议。

中英关系在2012年英国首相卡梅伦会见达赖喇嘛之后急转直下，之后双方关系有所缓和，卡梅伦也在去年访问了中国。

不过紧张关系依然存在。在李克强出访前夕，中方警告英国，如果想要有良好的经济关系，就不要在人权问题上做文章。今年4月英国在一份报告中批评了中国的人权纪录，惹恼了中国。

英国预计会利用这次机会宣布将放宽对中国公民的签证限制，这也是中方长期以来的要求。中国抱怨目前的程序太冗长、太官僚和不透明。

李克强除了将与卡梅伦进行会谈之外，还将与英国女王会面。中国驻英大使周五驳斥了当地媒体的报导--称中国威胁称如果不让李克强总理与女王会面，将取消这次访问。

在对两国商界人士和智囊团的讲话中，李克强预计会安抚大家对于中国增长放缓的担忧，以支撑对中国经济的信心。

路透4月公布的调查显示，分析师预测中国第二季经济增长可能进一步放缓至7.3%，第一季已经创下7.4%的18个月低点；2014年全年增长预计为7.3%，为24年来最低。

李克强曾暗示在实现今年7.5%的增长目标方面存在一些灵活性，不过分析师认为，中国政府需要避免经济增长滑向7%，因为这可能加剧失业，进而影响社会稳定。

**协议**

增加英国与中国之间的商贸往来，是李克强此行的主要目的之一。中国把英国视为欧洲最开放的经济体，希望中国企业投资于英国的核能及高速铁路项目。

中国还希望英国政府确保伦敦希斯罗机场得以扩张。此行中，中国两家大型投资基金料将宣布新的英国投资计划。

伦敦希望成为人民币离岸交易中心，可能会达成相关协议。中国驻英大使刘晓明周五表示，在国务院总理李克强下周出访英国期间，中英将签订总金额至少300亿美元的商业协议。

在李克强出行前，中国商务部副部长高燕称，中国对英国的投资已从2008年的8.40亿美元，增至2013年的124亿美元。

高燕称，中国希望从英国进口更多高科技产品、服务和商品。

她称，希望英国能够推动欧洲解除向中国出口高科技产品的限制，并称中国希望英国能帮助探讨欧盟与中国签订自由贸易协议的可能。

李克强将于周一抵达英国，但主要活动安排是在周二和周三，此后他将于6月19-21日访问希腊。

在希腊，李克强料将把重点放在该国的私有化项目，以及提供给中国企业的各种机会。

李克强此行或将访问希腊比雷埃夫斯港，目前该港口正在私有化，中国的中远太平洋(1199.HK)已成为收购该港口大部分股权的入围买家；李克强预计还将访问克里特岛，希腊正为在那里建设一座大型新机场寻找资金，投资额估计在15亿欧元(合20.4亿美元)。(完)

(编译 李春喜/于春红; 审校 白云/徐文焰)

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