李克强：要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进（更新版）

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
(新增更多李克强讲话内容)
路透北京11月3日 - 中国国务院总理李克强周一称，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。
中央人民广播电台援引他表示，中国经济不仅要保持合理速度继续增长，更要提高质量效益着力做强，根本就是要靠全面深化改革。
“要激发市场活力，形成更多机遇。”李克强称。
他并表示，要做实行政审批、市场壁垒的减法，做好市场空间、创业天地的加法。中国必须要走创新发展之路，培育新的区域经济增长级。要提升农业、服务业和制造业的竞争力，推动传统产业低碳化改造。
世界银行此前表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。
中国今年三季度GDP同比增长7.3%，降至五年半低点；1-9月固定资产投资同比增长16.1%；9月社会消费品零售总额同比增长11.6%。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
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