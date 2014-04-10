李克强：中国经济稳增长有基础 不会为一时波动采取短期强刺激政策

* 不会为经济一时波动采取短期强刺激政策

* 中国经济下行压力依然存在

* 将建沪港股市交易互联互通机制

* 可考虑启动亚太自贸区可行性研究

路透北京4月10日 -中国国务院总理李克强周四称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

他在博鳌论坛上发表演讲称，把经济运行保持在合理区间，是中国当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。但也要看到，经济稳中向好的基础还不牢固，下行压力依然存在，一些方面的困难不可低估。

“今年中国经济增长预期目标是7.5%左右，既然是左右，就表明有一个上下幅度，无论经济增速比7.5%高一点，或低一点，只要能够保证比较充分的就业，不出现较大波动，都属于在合理区间。”李克强称。

他并表示，根据有关方面的统计数据，当前，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益和财政收入平稳增长，物价总水平保持稳定，全社会用电量增幅回升，结构调整出现一些积极变化，中国经济开局平稳，总体良好。

但同时，中国经济稳中向好的基础还不牢固，下行压力依然存在，一些方面的困难不可低估。这些问题，既是错综复杂国际大环境影响的结果，也是国内经济深层次矛盾凸显和增长速度换挡期的客观反映。

他并强调，宏观调控要把握总量平衡，更要着眼结构优化，根据形势变化合理把控调控的政策力度，适时采取针对性强的差异化措施。

**不会为经济一时波动采取短期强刺激政策**

李克强总理强调，中国不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策，而是更加注重中长期的健康发展，努力实现经济持续健康发展。

“我们已经确定的方针和所拥有的政策储备，能够应对各种可能出现的风险和挑战，中国的发展有着很强的韧性。我们有能力、有信心保持经济在合理区间运行。”李克强称。

他认为，中国经济持续向好是有条件的，稳增长是有基础的，今后一个时期不但有保持中高速增长的良好条件，而且具备持续发展的不竭动力。中国将向改革要动力。继续加大简政放权力度，建立政府权力清单制度，探索实行负面清单管理模式，通过中国上海自由贸易试验区等建设，形成有益经验，并复制与推广到其他地区。

中国将着力推动新一轮高水平对外开放，要扩大服务业包括资本市场的对外开放。譬如将建立上海与香港股票市场交易互联互通机制，进一步促进中国内地与香港资本市场双向开放和健康发展。

李克强亦表示，中国要向调结构要动力，围绕缩小城乡、区域差距和解决产业结构不合理等问题，以结构改革推动结构调整。加快弥补服务业这块“短板”，把“营改增”试点扩大到邮政电信等更多服务领域，用税收的杠杆来培育壮大生产性和生活性服务业，落实以人为核心的新型城镇化规划，将在今年更大规模改造各类棚户区。

中国还将推动沿海向内地梯度发展，依托长江黄金水道和重要陆路交通干线，培育新的经济支撑带；并积极推动绿色工业、新能源、节能环保技术和产品开发；改善民生、实行更积极的就业创业政策，要把享受减半征收企业所得税政策小微企业范围的上限，由年应纳税所得额6万元较大幅度提高到10万元等。

**可考虑启动亚太自贸区可行性研究**

李克强称，“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)是东亚地区参与成员最多、规模最大的贸易协定谈判，中方愿与各方一道，积极推动谈判进程。与此同时，可考虑启动亚太自贸区(FTAAP)的可行性研究，以实现亚太地区贸易投资利益最大化。

中国亦对“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”(TPP)持开放态度，“RCEP和TPP应成为多边贸易体制的重要补充，二者可以并行不悖、相互促进，希望RCEP在2015年能够达成协议。”李克强表示。

他认为，构建融合发展的大格局，形成亚洲命运共同体。实现亚洲共同发展，根本出路在于经济融合。

“中方愿与相关国家一起，规划建设孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊，打造中国—东盟自贸区升级版，今年还要推动‘丝绸之路经济带’和‘21世纪海上丝绸之路’建设的重要项目。”

他并提到，中国奉行睦邻友好的周边外交政策，但对破坏南海和平稳定的挑衅行为，中国亦会果断回应，坚定维护根本立场，中方愿在《南海各方行为宣言》(DOC)框架下，稳妥推进“南海行为准则”(COC)磋商进程，共同维护南海的和平稳定和航行自由。

此外，李克强也提到，国际格局面临新的调整，影响全球与地区局势的不确定不稳定因素增多，全球复苏进程缓慢艰难，增长动力依然不足，实现经济强劲、可持续、平衡增长任重道远。（完）

(发稿 曹巍浩；撰写 李文科/赵红梅; 审校 毕晓雯)

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