李克强称人民币不存在持续贬值基础 中国经济有巨大回旋余地（更新版）

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
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路透北京9月20日 - 中国国务院总理李克强表示，中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势；人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。
新华社援引李克强在纽约会见美国总统奥巴马时的讲话称，经贸合作是两国关系的“压舱石”和“推进器”，双方要共同推动中美投资协定谈判早日完成，相互扩大市场准入，为彼此企业提供更好的营商环境与合作预期。
“双方要妥善处理经贸摩擦，防止两国经贸关系受到不必要的干扰。希望美方放宽高技术产品对华出口限制。”李克强称。
李克强重申了中方在台湾、西藏等问题上的原则立场，希望美方妥善处理有关问题。
在谈及朝鲜半岛问题时，李克强表示，中方始终坚持实现半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题。赞同安理会对朝方最近一轮核试验做出进一步反应，同时希望各方避免采取导致局势紧张升级的行动，反对美方在韩部署“萨德”系统。
奥巴马也回应称，美方希望美中关系得到强有力、可持续发展，希望推动双边投资协定谈判等取得积极进展；而且美国政府奉行一个中国政策不会改变。
朝鲜在9月初宣布实施了第五次核试验，并表示核弹头已标准化与微型化，并将持续进行核武计划。新华社随后评论称，朝鲜核试验违反了联合国安理会相关决议，与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，给本已复杂微妙的地区安全局势增添新的变数，无益于东北亚的和平稳定。（完）
(发稿 陈杨；审校 沈燕/乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
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