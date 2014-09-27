李克强：推动金融改革创新 有序扩大资本和货币市场开放

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京9月26日 - 中国国务院总理李克强周五表示，中国将以更大决心和力度推动金融改革创新，有序扩大资本和货币市场对外开放；并继续改革和加强金融监管，守住不发生系统性区域性风险的底线。
中央电视台新闻联播引述他同出席第18届国际银行监督官大会的外方代表座谈时称，当前世界经济形势错综复杂，全球金融体系仍存在一定脆弱性。实体经济是金融发展的根基，推进国际金融监管改革旨在维护金融体系稳健运行，促进实体经济健康发展。
李克强并强调，中国愿同巴塞尔委员会和各国一道，加强宏观调控和结构性改革，增强金融体系韧性，提高抗风险能力，共同促进全球金融稳定。
“我们将以更大决心和力度推动金融改革创新，通过放宽市场准入，允许各类资本平等参与金融市场竞争；通过建立存款保险制度，更好保护存款人利益；有序扩大资本和货币市场对外开放。”他说。
李克强并指出，中国金融改革的逐步推进，将有助于推动大众创业、万众创新，缓解一些企业特别是中、小企业融资难、融资贵问题，为实体经济发展提供支撑，促进中国经济长期持续健康发展。
中国央行副行长胡晓炼在本周举行的第18届国际银行监督官大会上称，经济稳定是金融稳定的基础。要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机。（完）
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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