李克强称要严防金融风险及腐败 严查“小金库”等财政资金违法行为

路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。

中国政府网周日刊登的李克强在国务院第五次廉政会议上的讲话并强调，要严肃财经纪律，要严厉查处“小金库”和截留挪用、骗取套取、贪污侵占财政资金等违法违规行为，着力整治公款私存吃利息和用于投资理财谋私利等违规行为。

“当前，金融领域存在不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险，金融违法违规和腐败行为时有发生。”他称，“对个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为，必须依法严厉惩处、以儆效尤。”

在财政资金的使用方面，他指出，加大力度清理盘活沉淀的财政资金，对收回的存量资金要加快安排使用，避免形成“二次沉淀”；进一步提高专项资金统筹使用效益，特别要支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点。

要加快建立健全科学规范透明的专项资金分配管理办法，严控新设专项转移支付项目，加快专项资金清理整合，大幅压缩小散低效的专项资金，避免资金使用“碎片化”。

同时，加大财政支出优化整合力度，重点清理常年安排、用途固化的支出；各级政府要坚持过紧日子，中央部门要带头，今年一律按不低于5%的幅度压减一般性支出，决不允许增加“三公”经费。

要加强国资国企的监管，把管资本为主和对人监督结合起来，坚决防止贱卖国资、违规交易和利益输送等违纪违法行为，决不允许把国有资产装进“私人口袋”。

完善企业对外投资决策机制，抓紧制定海外投资经营行为规范，严防国有企业境外投资经营中的资产流失；对企业在境外的投融资、产权变动、资金管控等逐步实现常态化监督。

“国有资产不是任人宰割的‘唐僧肉’，国企国资走出去，监管必须及时跟出去，坚决防止企业走出去后成为‘脱缰的野马’。”李克强称。

此外，要加强保障房建设资金、农村危房改造补助资金监管，坚持专项管理、专款专用，不得截留挤占挪作他用，使惠民资金和项目真正发挥效用。对冒领克扣拖欠农村危房改造补助资金，向农户索要回扣、手续费等行为，要坚决查处。

“目前一些地方建成的保障房出现闲置，还有的将保障房建设资金用于人员支出和办公经费、购置交通工具等。这不仅是一种浪费和腐败，也严重影响住房困难群众的基本民生保障，不利于房地产市场稳定健康发展。”他称。

李克强并强调，今年要抓紧制定国务院部门权力和责任清单，除涉及重大安全和公共利益等事项外，行政审批事项原则上都要依法依程序取消；扩大市场准入负面清单试点。加快制定工商登记前置审批事项清单和企业设立后的经营许可清单。

中国中共中央政治局上年末召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成；2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。

中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。（完）

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