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中国财经 | 2013年 10月 11日 星期五 07:39 BJT

李克强：预期中国今年前三季GDP增长将逾7.5%

路透斯里巴加湾10月10日 - 中国国务院总理李克强周四在文莱举行的东亚峰会上表示，预期中国今年前三季国内生产总值（GDP）同比增长将逾7.5%。

李克强并称，受实体经济改善支撑，中国经济近几个月已显现出更强劲的增长态势，包括发电量的增长，企业盈利和政府税收都有所改善。

他并称，有信心实现今年的经济和社会发展目标。

中国国家统计局将在本月18日（下周五）公布三季度主要经济数据。路透最新调查显示，分析师预计第三季度中国GDP预计企稳回升至7.8%，优于第二季度的7.5%。（完）

(编译 张胜男; 审校 曾祥进)

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