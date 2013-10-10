李克强：预期中国今年前三季GDP增长将逾7.5%

中国首支央企参与发起的不良资产投资基金成立 规模100亿--央视
路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报道称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。
路透斯里巴加湾10月10日 - 中国国务院总理李克强周四在文莱举行的东亚峰会上表示，预期中国今年前三季国内生产总值（GDP）同比增长将逾7.5%。
李克强并称，受实体经济改善支撑，中国经济近几个月已显现出更强劲的增长态势，包括发电量的增长，企业盈利和政府税收都有所改善。
他并称，有信心实现今年的经济和社会发展目标。
中国国家统计局将在本月18日（下周五）公布三季度主要经济数据。路透最新调查显示，分析师预计第三季度中国GDP预计企稳回升至7.8%，优于第二季度的7.5%。（完）
(编译 张胜男; 审校 曾祥进)
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