李克强称中国给全球经济带来稳定和增长

路透北京1月26日 - 中国国务院总理李克强周四在彭博商业周刊出版的一篇文章中称，在全球充斥不确定性的情况下，中国对改革、开放和自由贸易的支持给全球带来“稳定和增长”。

李克强称，中国对外开放新的经济领域的同时，继续改善许多其他领域的准入，并确保所有在中国注册企业被平等对待。

中国再次呼吁开放和保护全球化，与美国总统特朗普“美国优先”的看法截然相反。

特朗普在上任后的首周签署命令退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，下令沿美国和墨西哥的边境建一堵墙，同时不再对那些收留非法移民的城市提供联邦拨款。

特朗普在竞选期间也曾扬言要对中国出口品课征惩罚性关税，还指责中国操纵汇率以获取贸易优势。特朗普上任后尚未将中国列为汇率操纵国，其相关指指责到中国否认。

“世界各国是命运共同体，相互间开展贸易与投资合作，远比相互攻讦、高筑壁垒好。出现分歧，本着相互尊重、平等相待的精神商谈解决之道，最符合各方利益。”李克强写道。

李克强称，结构性改革正在收到成效。2016年，中国压减落后过剩钢铁产能6,500万吨以上、煤炭产能2.9亿吨以上。中国计划在三至五年内钢铁、煤炭产能分别压减1.4亿吨和8亿吨，使相关行业恢复更加健康的基本面。

李克强还称，与此同时，政府还联手企业，为转岗人员提供多种形式的再培训。仅2016年，转岗安置人数就达到70万。(完)