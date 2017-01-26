李克强称中国给全球经济带来稳定和增长

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透北京1月26日 - 中国国务院总理李克强周四在彭博商业周刊出版的一篇文章中称，在全球充斥不确定性的情况下，中国对改革、开放和自由贸易的支持给全球带来“稳定和增长”。
李克强称，中国对外开放新的经济领域的同时，继续改善许多其他领域的准入，并确保所有在中国注册企业被平等对待。
中国再次呼吁开放和保护全球化，与美国总统特朗普“美国优先”的看法截然相反。
特朗普在上任后的首周签署命令退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，下令沿美国和墨西哥的边境建一堵墙，同时不再对那些收留非法移民的城市提供联邦拨款。
特朗普在竞选期间也曾扬言要对中国出口品课征惩罚性关税，还指责中国操纵汇率以获取贸易优势。特朗普上任后尚未将中国列为汇率操纵国，其相关指指责到中国否认。
“世界各国是命运共同体，相互间开展贸易与投资合作，远比相互攻讦、高筑壁垒好。出现分歧，本着相互尊重、平等相待的精神商谈解决之道，最符合各方利益。”李克强写道。
李克强称，结构性改革正在收到成效。2016年，中国压减落后过剩钢铁产能6,500万吨以上、煤炭产能2.9亿吨以上。中国计划在三至五年内钢铁、煤炭产能分别压减1.4亿吨和8亿吨，使相关行业恢复更加健康的基本面。
李克强还称，与此同时，政府还联手企业，为转岗人员提供多种形式的再培训。仅2016年，转岗安置人数就达到70万。(完)
(编译 李春喜/侯雪苹；审校 孙茉莉/王洋)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”