李克强：要在转型升级与保持合理增速之间找到黄金平衡点

路透北京11月3日 -中国国务院总理李克强称，要在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个“黄金平衡点”，使经济增长保持在合理区间，保证较为充分就业，同时要加快结构调整。

中国政府网周日援引李克强日前在经济形势座谈会上的讲话称，中国经济已进入新的发展阶段，维持过去那样的高速增长已不现实，但没有一定的发展速度支撑，许多困难和问题尤其是保就业就难以解决。

“因此，要在必要和可能之间、在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个‘黄金平衡点’，使增长保持在合理区间，保证较为充分的就业，同时要加快结构调整，着力提质增效。”他说。

李克强指出，明年经济形势依然错综复杂，需要准确把握走势、合理确定发展目标和政策取向，给市场以长期稳定的预期。

他同时也重申，当前改革还有很大空间，破解制约经济社会发展难题，特别是扩大消费、鼓励民间投资、保障基本民生等，都要靠改革来推动。

“不改革就没有出路。现在改革已进入深水区，要闯险滩，必然要触动利益。”李克强称，要敢于打破固有利益格局，坚定不移、循序渐进地推进各项改革。

备受关注的中国共产党十八届三中全会定于11月9日-12日召开。中国国家主席习近平日前表示，支撑中国经济发展的内生因素很充分，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的三中全会将提出综合改革方案。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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