李克强称中国要保持经济从中高速增长向中高端水平迈进

路透北京11月3日 - 中国国务院总理李克强周一称，必须坚持发展为第一要务，要保持经济从中高速增长向中高端水平迈进。

中央人民广播电台援引他表示，中国经济不仅要保持合理速度继续增长，更要提高质量效益着力做强，根本就是要靠全面深化改革。

“要激发市场活力，形成更多机遇。”李克强称。

他并表示，中国必须要走创新发展之路，要提升农业、服务业和制造业的竞争力。

世界银行此前表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。

中国今年三季度GDP同比增长7.3%，降至五年半低点；1-9月固定资产投资同比增长16.1%；9月社会消费品零售总额同比增长11.6%。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。