李克强：中国今后五年将进口10万亿美元商品

路透上海5月24日 - 中国国务院总理李克强周四在瑞士《新苏黎世报》发表署名文章，称今后五年，中国将进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到5,000亿美元。

上海证券报报导引述李克强在文章中的话并称，中国正在深化金融业改革开放，包括稳步推进利率市场化改革以及人民币资本项目可兑换、建立个人投资者境外投资制度、完善金融监管机制等。

“中国正在积极稳妥地推进城镇化，数亿农民转化为城镇人口会释放更大的市场需求。”他在文中写道。

李克强并强调，政策上对内将全面深化市场化取向的改革、促进社会公正，对外将扩大对外开放的领域和空间，特别是扩大服务业对外开放，以开放促改革、促发展、促转型。

此外他还表示，现在国际金融危机的阴影还未消散，呼吁各国不搞贸易和投资保护主义，尤其是不能动辄就用“双反”措施，还要避免量化宽松货币政策产生的负面溢出效应。

今年早些时候，中国国家发改委专家称，根据国内相关发展规划和联合国预测，到2020年时中国城镇化率将达到60%，带动投资和消费需求25万亿元人民币以上，未来十年可以拉动经济增长3.5-6.8个百分点。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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