李克强：资本市场短期波动难以避免 但要防止井喷或断崖式变化

路透北京6月28日 - 中国国务院总理李克强周二表示，像中国经济一样，中国的资本市场在某些领域发生短期波动，这是难以避免的，但是我们要防止出现“井喷式”或“断崖式”的变化。

他在会见2016夏季达沃斯论坛企业家代表时表示，中国经济面临双重挑战：一个是世界经济复苏乏力，使深入融合世界经济的中国经济遇到不确定、不稳定的外部环境；二是中国长期积累的矛盾和传统的、粗放的发展方式，与机制性的障碍纠结在一起，使中国推动改革转型面临着巨大的挑战。

“中国会尽自己的努力来维护自身金融和资本市场的稳定，这本身也是对世界的贡献。与此同时，中国还会通过金融改革来发展资本市场。”李克强称。

他指出，中国的资本市场总体上来说还不够发达，一些市场还不够成熟，资本市场在中国整个金融体系当中、直接融资在全社会融资当中，占的比重都很小。比如，企业的直接融资只占15%，所以中国有必要发展多层次的资本市场。

“当然我们在推动资本市场发展的过程当中，要防范系统性、区域性金融性风险，防止金融市场风险交叉感染，改革和完善金融监管体制。总的来说，还是要按照市场化、法治化的方向来推进。”李克强称。

与此同时，也要按照市场规则、国际惯例，包括对个别的违约行为依法进行处理，来保持资本市场逐步地发展起来、发达起来，对中国经济起到更重要的支撑作用。

“不论你在中国投资过程当中或者合作进程中，有这样的困难，甚至那样的摩擦，几年下来算总账，我可以确认，绝大多数公司在中国是会得到比较高回报的，”李克强强调称。

**用市场化手段去产能**

李克强提到，重工业是传统工业，但是中国也不能放弃重工业，现在去产能要去的是过剩的重工业产能，是落后的重工业产能。而这种过剩的重工业产能是世界经济复苏乏力、贸易增长低迷造成的，需要各国共同来应对。

“中国在某些行业确实有过剩产能，这几年来我们一直在消化这些过剩产能，淘汰落后产能...但是有一点我要强调，中国重工业的过剩产能主要是面向国内市场，是受到国内需求影响产生的过剩，并不是大量的出口。我们去年乃至今年1-5月份出口是下降的。”李克强称。

他表示，中国现在正在着力推进消化钢铁、煤炭产业的过剩产能，未来几年要消化1-1.5亿吨钢和8亿吨煤，涉及到近200万人的就业。但是因为新经济、新业态支撑就业的能力超出预期，所以中国有能力来消化这些过剩产能，又能使工人转岗而不下岗。

“我们不能用行政化的手段说哪个厂要关、哪个厂不关，还是要用环保、质量、标准等来使这些过剩的，甚至落后的产能淘汰,”李克强称，“总而言之，我们既要坚定地淘汰落后产能，又要遵循市场化的原则。毫无疑问，我们还要保障职工的合法权益。”

中央政府已经拿出1,000亿元人民币的资金，同时也要求地方政府有相应的配套资金，一起来使富余员工的安置能够得到比较妥善的安排。在这个过程当中，还是要坚持市场化、法治化的原则。（完）