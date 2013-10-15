李克强：9月CPI增幅在可控范围 经济向好趋势会继续

路透北京10月15日 - 中国国务院总理李克强表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右。

“相信中国经济实现全年主要目标是完全有基础的，中国经济向好的趋势是会继续的，”新华社援引他在越南河内的讲话表示。

他是在出席东亚领导人系列峰会，并对文莱、泰国和越南进行正式访问后，在越南首都河内与随团记者见面并回答记者提问。中国今年年初设定的经济增长和通胀目标分别是7.5%和3.5%。

李克强并重申中国将继续深化经济体制改革和经济结构调整。

“不论是险滩还是深水区，我们将勇往直前、义无反顾，”他说。

受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货币政策基调也不会改变。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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