李克强：中国需7.2%的GDP增幅

* 稳增长本质保就业，中国需要7.2%的GDP增幅--总理

* 中国坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根

* 到2020年实现全面建成小康社会，年均增长速度只要7%就够

路透北京11月5日 -中国总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。

工人日报周一刊登李克强讲话全文称，面对经济下行的压力，中国坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，根据形势变化，采取有效的、有针对性的措施，努力释放改革的巨大红利。

“中国的广义货币供应量M2的余额3月末超过了100万亿元，已经是GDP的两倍了。换句话说，就是‘池子’里的货币已经很多了，再多发票子就有可能导致通货膨胀。”李克强称。

他指出，中国不追求高速度，更不片面追求GDP，但是合理的增长速度是需要的，所以就确定了经济增长的合理区间。实际上是要引导社会预期。

“什么合理区间呢？老有人追问我，说这有上限下限，这最终到底是多少啊？那就是GDP按照今年人代会所确定的，增长7.5%左右，作为我们的下限。”李克强称。

他指出，引导市场预期，确定这个合理区间，就是增长的下限7.5%左右；上限CPI，就是物价上涨不能超过3.5%左右，向社会发出这个信号，如果经济运行真要滑出这个合理区间，政府就要采取有针对性的措施。但在这个合理区间内，还是尽可能地释放改革的最大红利，着力去推进改革，着力去推进结构调整，激发市场活力来培育经济增长的内生动力。

他坦称，面对经济下行选择不扩大赤字，既不放松也不收紧银根也是有压力的，中国6月份出现的钱荒，银行间的隔夜拆借率曾一下由平时的3%左右到了13%，针对当时的情况，一方面要求人民银行和商业银行加强流动性管理，保持适度的货币供应，另一方面并未因此而放松银根，而是合理引导社会预期和企业行为，产生了稳增长效应。

“如果当时我们放松银根，如果我们多发赤字，那就像古人讲的‘抱薪救火’。薪不尽，火不灭，抱着柴火去救火，柴火不用完，火是灭不了的。所以，我们选择坚持稳住财政和货币政策。”

在谈到中国长期经济形势时，李克强提到，中国这样一个中等收入国家，经济增长已从原来的高速进入到了中高速阶段。“什么叫中高速？我认为，7.5%左右，或者7%以上就是中高速。”

他称，根据测算，到2020年实现全面建成小康社会，年均增长速度只要7%就够了。这样有利于各方面用更多的精力来调整结构，消化过剩产能，加强节能环保，提高质量，保护环境，留出可持续发展空间。

“30多年的改革开放，使我们取得了巨大的成就。改革没有止境，我们要下决心推动全面改革，用壮士断腕的精神来推进改革。包括财政公开预算、削减“三公经费”，包括金融改革，推动利率市场化，让小微企业能够更有效、比较低成本地贷到款，等等，这些改革我们都是要推进的。”李克强称。

中国前三季度实现GDP(国内生产总值)同比增长7.7%，略高于年初设定的7.5%的增长目标。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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